Violento scontro tra un'auto e una moto, ancora un incidente nel riminese

Cronaca

Montecolombo

| 19:55 - 18 Luglio 2018

Ancora un incidente nel riminese mercoledì pomeriggio, intorno alle 17.15, a pochi chilometri di distanza da quello di Riccione, che ha visto convolte le moto. Un centauro in sella alla propria moto, è stato sbalzato sull'asfalto dopo l'urto con un'auto, in località Croce, in via Treabbio, vicino al lago di Montecolombo. L'urto è stato molto violento. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha medicato il ferito, del quale non sono state fornite le generalità, trasportandolo in un secondo tempo in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale 'Bufalini' di Cesena. La prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri di Riccione. Foto di repertorio.