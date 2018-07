Dopo 4 anni, il dj producer Armin Van Buuren torna al Cocoricò

Eventi

18 Luglio 2018

Continuano i grandi eventi in cartellone per celebrare il 30° Anniversario del Cocoricò. Venerdì prossimo 20 Luglio, torna in Piramide, dopo 4 anni di assenza, l'attesissimo concerto in esclusiva di Armin van Buuren, uno dei dj globalmente più riconosciuti. Il suo podcast, ‘A State Of Trance’ è uno dei più scaricati al mondo con milioni di download.

“Dopo i primi due eventi che hanno riscosso grande successo di pubblico”, dichiara Fabrizio De Meis, CEO di FDM, la società che gestisce il Cocoricò, “arriva a Riccione un altro grande talento della scuola olandese. Stiamo entrando così nel pieno della nostra stagione, con la voglia e il desiderio di stupire, raccontando una nuova storia che rilancia il Cocoricò come uno degli asset turistici più apprezzati della Riviera”.

Armin van Buuren , disc jockey e produttore discografico olandese, vincitore di un gran numero di riconoscimenti, tra cui il primo posto nella classifica Top 100 DJs stilata da DJ Mag, per quattro anni consecutivi 2007, 2008, 2009, 2010 e ancora nel 2012, è uno dei pochi eletti nel mondo dei Dj, ad aver ricevuto la nomination per il Grammy Award, massima onorificenza del panorama musicale mondiale.

Conduttore di uno show radiofonico chiamato A State Of Trance, trasmesso in più di 40 paesi e con un ascolto medio di 30 milioni di persone. Inamovibile la sua presenza, nei più blasonati Festival internazionali come Tomorrowland & Ultra Music Festival, delizierà il pubblico del Cocoricò e del Riviera, con le sue inconfondibili sonorità e melodie Trance.