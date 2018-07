Incidente a Riccione tra auto e moto, atterra l'elisoccorso: grave motociclista

Cronaca

Riccione

| 17:31 - 18 Luglio 2018

Grave incidente mercoledì pomeriggio a Riccione in viale Genova all'altezza dell'incrocio con via Portofino. Intorno alle 16, per cause in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate, probabilmente per una mancata precedenza. Nell'impatto il centauro è rovinato a terra. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 prealletrati in codice rosso con ambulanza ed elisoccorso giunto da Ravenna. Il motociclista, di cui non sono ancora note le genralità, è stato traferito al Bufalini di Cesena. Illeso l'automobilista. Insieme ai mezzi di emergenza sono intervenute le forze dell'ordine.