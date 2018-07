Risparmi comune Rimini: 200mila euro a sostegno dei bambini disabili

Attualità

Rimini

| 17:11 - 18 Luglio 2018

Nella delibera discussa il 18 luglio dalla V Commissione consigliare che arriverà all’esame del consiglio comunale sono contenute variazioni di bilancio che consetiranno al comune di risparmiare 200.000 euro sui costi per il personale, che saranno destinati al sostegno handicap per i bambini fino a 6 anni. E' inoltre previsto maggiore sostegno a UniRimini per coprire l’uscita dei soci e un investimento di 100 mila euro per rendere lo stadio Romeo Neri adatto ad ospitare il campionato di serie C.

Nel dettaglio, tra le voci della manovra di parte corrente si segnala la maggiore entrata derivante dai proventi degli impianti sportivi comunali (100mila euro), generata dalla gestione diretta della piscina comunale. Queste maggiori entrate sono state utilizzate, oltre che per coprire il costo delle utenze della piscina stessa, anche per finanziare la gestione della manutenzione ordinaria di alcuni impianti sportivi da parte di Anthea. Sono state inoltre destinate risorse per finanziare l’acquisto delle attrezzature degli arredi necessari alla “Casa del volley”, il nuovo impianto al Villaggio I Maggio che aprirà a breve.

Per quanto riguarda la spesa corrente, la voce più rilevante è rappresentata dall’economia derivante dalla spesa di personale dovuta sia allo slittamento delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno del personale, sia ai pensionamenti. Questa minore spesa - pari a 200 mila euro – è stata quasi completamente destinata (176mila euro) al sostegno handicap per i bambini da zero a sei anni. La manovra inoltre contiene il finanziamento a UNIRimini, che è stato necessario incrementare (di 65.760 euro) a causa dell’uscita di alcuni importanti soci dalla società consortile.

Nella manovra di parte corrente si provvede inoltre a dare copertura alla minore entrata sul capitolo delle sanzioni amministrative del codice della strada. La previsione sarà coperta attraverso una diversa registrazione, conseguente all’applicazione dei principi contabili armonizzati, dell’Addizionale Irpef comunale 2017

Per quanto riguarda la parte degli investimenti, si prevede il finanziamento di interventi già previsti all’interno dell’elenco annuale dei lavori pubblici, come il Museo di Arte Moderna e Contemporanea che sarà realizzato all’interno dei Palazzi Arengo e Podestà. Unico intervento che si aggiunge rispetto a quelli già previsti riguarda lo stadio Romeo Neri, al quale sono destinati ulteriori 100 mila euro necessari all’adeguamento della struttura per ospitare il campionato di Lega Pro.