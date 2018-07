Cattolica, salvaguardia ambiente: giovedì 19 luglio "diventa biologo per un giorno"

Attualità

Cattolica

| 17:04 - 18 Luglio 2018

Un’intera giornata dedicata all'ambiente ad Altamarea, zona 105 di Cattolica. Giovedì 19 luglio è l’Eco Beach Day, giornata dedicata all’ecosostenibilità ideata e realizzata da Altamarea di Cattolica, che da anni si può fregiare del titolo di Ecospiaggia Italiana ed è vincitrice della Bandiera Blu F.E.E., Fondazione per l’Educazione all’Ambiente, come stabilimento balneare ecosostenibile grazie alle sue pratiche “green”, dal riciclo e riutilizzo dell’acqua dolce agli impianti fotovoltaici, al riciclo dei rifiuti.

Tantissime le attività organizzate nell’Eco Beach Day per persone di tutte le età, tutte dedicate all’ambiente, con particolare riferimento alla salvaguardia del mare dalle plastiche.

Durante la mattinata si parte con “Diventa biologo per un giorno”, con i laboratori straordinari per i bambini “Via col vento e con il mare”. Nel pomeriggio Peppa Pig sarà l’ospite speciale e spetterà alla maialina più amata dai piccini illustrare il decalogo per la salvaguardia dell’Oceano e la costruzione di una incredibile imbarcazione green.

In serata sarà presentato per la prima volta su una spiaggia romagnola il progetto UniBo Motosport, creato da Motostudent, il team di studenti dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna che hanno ideato, progettato e realizzato la prima moto da corsa elettrica italiana. Il progetto ha come main sponsor Fondazione Ducati ed è stato presentato per la prima volta a Bologna alla presenza delle autorità pubbliche e dell’ateneo il 4 giugno scorso. La nuova moto elettrica aprirà gli eventi del WDW World Ducati Week, prima di proseguire il tour di presentazione che culminerà ad inizio ottobre ad Aragon, in Spagna, in una competizione che vedrà sfidarsi i prototipi di moto elettriche delle università europee. Alla serata, con la partecipazione di giornalisti delle riviste specializzate In Moto e Motosprint.