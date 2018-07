Morciano: dimezzato il costo dei parcheggi per le famiglie residenti

Attualità

Morciano

| 16:59 - 18 Luglio 2018

Dimezzato il costo dei parcheggi per le famiglie residenti nel centro di Morciano. Una buona notizia per le famiglie residenti nel centro di Morciano: l’amministrazione comunale del sindaco Giorgio Ciotti, accogliendo le richieste delle associazioni locali, ha infatti deciso di dimezzare il costo dei parcheggi. Tutti i residenti potranno quindi beneficiare di un apposito ‘pass’ per la sosta nelle vie in cui è presente il disco orario ad un prezzo ridotto rispetto al passato: 50 euro per sei mesi, 90 euro per un anno. Il pass, che consentirà la sosta senza limiti di durata negli stalli contrassegnati dal disco orario, potrà essere richiesto presso gli uffici della Polizia municipale dell’Unione Valconca dietro presentazione di idonea richiesta e copia del versamento effettuato (il Comune provvederà a distribuire ai cittadini la modulistica).

Rimanendo in tema di viabilità, sono diversi gli interventi attualmente in fase di studio da parte dell’amministrazione comunale. Uno di questi riguarda il centro storico di Morciano, che verrà progressivamente trasformato in una Ztl (zona a traffico limitato) per andare incontro alle esigenze manifestate dai cittadini morcianesi attraverso un apposito questionario distribuito nelle scorse settimane. Prevista l’installazione di dissuasori e arredi in pietra e acciaio corten per garantire la sicurezza dei pedoni e dei cittadini disabili. L’idea dell’amministrazione è quella di trasformare il centro storico in un luogo a misura d’uomo, libero dal traffico dei veicoli e perfettamente sicuro per chi si sposta a piedi o in bicicletta.