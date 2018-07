Cartoon Club, al parco Fellini giovedì apre i battenti Riminicomix Mostra mercato del fumetto

Eventi

Rimini

| 16:49 - 18 Luglio 2018

Torna da giovedì 19 luglio al parco Fellini di Rimini l'appuntamento più atteso da collezionisti e appassionati di fumetti, cartoon e anime. E' Riminicomix, XXII Mostra mercato del fumetto, che fino a domenica si svolgerà insieme alla Cosplay Convention nell'ambito del festival internazionale Cartoon Club. La mostra è aperta al pubblico ogni giorno dalle 17 alle 24 con gli stand degli espositori e sin dal primo pomeriggio si terranno fino a sera workshop cosplay gratuiti, set fotografici, sfilate, gare canore, karaoke, proiezioni di telericordi e videosigle anni '80 e '90, dj set con le sigle dei cartoni animati tutte da ballare, proiezioni (domani alle 21 Shin Godzilla). Ospiti di Riminicomix due famosissimi cosplayer provenienti dalla Russia, Narga e Aoki, e gli youtuber Fraffrog e Richard HTT.

La Palazzina Roma (piazzale Fellini 3) ospiterà ogni giorno gli incontri con gli autori moderati da Loris Cantarelli. Domani alle 17.30 “Romanzi per ragazzi non a fumetti? Bonelli!” con Andrea Artusi, Mirco Zilio, Davide Morosinotto. La nuova collana di romanzi per bambini e ragazzi di Sergio Bonelli Editore porta i personaggi a fumetti di via Buonarroti nel mondo della prosa.

Alle 18,30 “Musica, maestro! Fumetti e musica, fumetti in musica”, con Roberto Grassilli e il concerto acustico di Massimo Modula.

Alle 19.30 “Giacinto Facchetti. Il rumore non fa gol" (ed. Becco Giallo), con gli autori Davide Barzi, Davide Castelluccio. Partecipano Giorgio Grassi, presidente Rimini F.C., Gianni Cancellieri, delegato alla solidarietà Rimini F.C. Dopo l'incontro si terrà un brindisi e a tutti gli intervenuti sarà donata una litografia numerata e firmata dagli autori (fino ad esaurimento scorte).

La giornata di Cartoon Club si chiude alle 21 in piazza Cavour con lo spettacolare show Space Genesis, performance di GNX dedicata ai 40 anni in Italia di Atlas Ufo Robot/Goldrake.