Giovedì 19 luglio a San Leo serata fra cibo, musica e letteratura

| 16:35 - 18 Luglio 2018

San Leo incontra la musica, la letteratura e l'enogastronomia. Giovedì 19 Luglio 2018 è in programma il terzo appuntamento con “Assapora la Cultura”, il nuovo ed originale format di San Leo che prevede incontri nelle serate dei giovedì d’estate per ritrovare il gusto del buon cibo, del buon vino, dell’arte e della cultura.

La serata potrà prendere avvio nei ristoranti di San Leo che aderiscono all'iniziativa gustando i menù preparati con i prodotti del territorio e proseguire poi in Fortezza tra musica, sapori e ottimi libri. Oppure sarà possibile partecipare anche solo all'evento in Fortezza, dove con un ticket di € 6,00, oltre alla visita del monumento si potranno gustare anche due calici di vino, ascoltare della buona musica ed incontrare l'autore ed il libro della serata.

A partire dalle ore 20.00 in Fortezza, l’evento si aprirà con l’angolo musicale a cura dei Rangzen con "Unplugged" per ritrovarsi nelle più belle atmosfere delle radici del Rock'n Roll e della Beat music.

Non mancheranno poi tanti produttori con i sapori della tradizione e le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Alle ore 21.30 l'autore Fabrizio Battistelli presenterà “I Mediterranei“: Riziero è tornato. Il giovane cavaliere di Pietracuta (San Leo), da un lato valoroso difensore della Roma papalina del Settecento, dall’altro affascinante mascalzone (come ebbe a definirlo Federico Fellini, che amava questo personaggio e avrebbe voluto trarne un film), è stavolta alle prese con un intrigo che lo conduce sull’altra sponda del Mediterraneo...

La rassegna proseguirà poi con altri appuntamenti secondo il programma QUI visibile

In occasione di ogni serata i ristoranti in elenco propongono menù con l’impiego di prodotti del territorio e coloro che consumeranno nei ristoranti aderenti potranno usufruire dell’ingresso gratuito in Fortezza per la serata con inizio alle ore 21.00. E’ consigliata la prenotazione. Per informazioni: Ufficio Turistico I.A.T. Numero Verde Gratuito 800/553800.