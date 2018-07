Rifornimento auto elettrica: è olandese il primo cliente della Valmarecchia

Attualità

Pennabilli

| 08:02 - 22 Luglio 2018

La piscina Da Quinto- Camping Valmarecchia di Pontemessa (Pennabilli) nel maggio scorso ha attivato il primo servizio di ricarica per auto elettriche e ibride plug-in in Valmarecchia e nei giorni scorsi per la prima volta una famiglia olandese cliente della piscina ne ha usufruito per ricaricare la propria Volvo. Grande soddisfazione da parte del gestore Osvaldo Mancini che però nota con rammarico come la prima auto elettrica che ha approfittato del servizio gratuito sia di targa straniera e non italiana sottolineando così il fatto che le auto ecologiche nello stivale non siano ancora diffuse come all'estero. L'auspicio è dunque che le auto eletriche si diffondano sempre di più permettendo agli automobilisti romagnoli e italiani di viaggiare il più possibile "green", senza costi e con meno inquinamento, aiutando la sosteniblità.

Sul sito www.goelectricstation.it è possibile trovare tutte le stazioni di ricarica della zona.