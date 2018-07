Via Tripoli, autista prende male le misure: Camion incastrato nel ponte della ferrovia, passante sotto shock

Cronaca

Rimini

| 15:45 - 18 Luglio 2018

Intorno alle 15 di mercoledì un camion che transitava lungo viale Tripoli, direzione mare, a Rimini, è rimasto incastrato nel sottopasso, distruggendo il cassone e venendo tamponato dall'auto che lo seguiva. L'autista, straniero, è rimasto leggermente ferito e un ragazzino che passava in quel momento nel passaggio pedonale li a fianco, assitendo all'incidente, è rimasto sotto shock, rendendo necessario l'intervento dell'ambulanza. Al momento il traffico è bloccato in direzione mare per consentire la rimozione dei mezzi e i rilevamenti di rito.