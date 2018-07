Borgo San Giovanni in Festa, arrivano due giorni di musica, cibo di strada e cultura

Eventi

Rimini

| 15:33 - 18 Luglio 2018

Tutto pronto per l'edizione 2018 della Festa del Borgo San Giovanni, appuntamento ormai classico che anima l’estate riminese in via XX Settembre e Arco d’Augusto.

La festa affonda le radici in un passato lontano e trae le sue origini da quando nel 1573 arrivarono i Carmelitani ed iniziarono a celebrarla attorno al 16 luglio, una ricorrenza religiosa che pian piano è diventata col passare degli anni anche un momento di aggregazione popolare. In questi ultimi decenni, oltre alla festa religiosa, anche la dimensione di aggregazione popolare ha ripreso il suo ruolo da protagonista grazie all’allora parroco don Salvatore Pratelli, di Piero Guglielmi e di altri volontari che nel 1998 furono tra i promotori della prima edizione e la XIV edizione, che si svolgerà quest’anno i prossimi 21 e 22 luglio, ne vuole continuare la tradizione. Gli ‘eredi’ di questo patrimonio importante sono gli organizzatori della festa, i residenti, i parrocchiani e i commercianti, che hanno deciso di incontrarsi ancora nel borgo perché sentono un estremo bisogno di ritrovare una identità culturale partendo proprio dai luoghi a loro vicini, valorizzare le attività commerciali, incontrarsi tranquillamente a fare due chiacchiere e fermarsi a mangiare insieme condividendo la tavola per ritornare a vivere le cose in maniera semplice e a respirare l’aria genuina del borgo.

La 14 esima edizione

Questa edizione della festa sarà un momento di aggregazione popolare e un’occasione per far riscoprire un borgo antico che si affaccia sulla via Flaminia. La festa popolare da cadenza biennale diventa annuale e come di consueto propone un cartellone di eventi d’arte, cultura, spettacoli, musica e street food coinvolgendo l’intero borgo da via Tripoli all’Arco d’Augusto.

Come per il 2017 si conferma l’omaggio a Sigismondo Pandolfo Malatesta, di cui lo scorso anno ricorreva il seicentesimo anniversario della nascita, attraverso alcuni eventi in programma come la presentazione del libro ‘Sigismondo e Isotta, una storia d’amore’ di Maria Cristina Maselli e la conferenza dello studioso Alessandro Giovanardi ‘Sigismondo e il suo pittore Piero della Francesca, tra Rimini e Montefeltro.’

Ma Sigismondo Pandolfo Malatesta è anche per il 2018 l’icona della Festa per creare una sorta di continuità dell’immagine. L’intento degli organizzatori è quello infatti di conservare nelle prossime edizioni l’effige di Sigismondo cosicché ad ogni edizione, una delle 8 immagini che compongono la texture pop lanciata nel 2017 (ideata da Sarita Maggioli) diventerà l’immagine dominante, in una sorta di branding che permetterà di creare un forte legame visivo e di riconoscibilità identificando l’immagine con l’evento del borgo.

La Festa del Borgo San Giovanni avrà un carattere di gratuità, non è infatti previsto alcun costo di accesso alle iniziative che saranno realizzate ed offerte ai partecipanti nelle giornate del 21 e 22 luglio.

Altra novità del 2018 sarà un omaggio a Gino Bartali, grande campione sportivo e meraviglioso esempio di uomo, attraverso due mostre nella Sala dei Nonni e in via XX Settembre e un’esposizione di quadri e sculture in terracotta il cui ricavato sarà devoluto alle missioni della Diocesi di Rimini.

La festa è anche buona! Saranno presenti anche diversi punti ‘solidali’ il cui ricavato delle vendite andrà a sostegno dei progetti benefici della parrocchia e delle associazioni partecipanti e avverrà proprio all’interno della festa (Domenica 22 alle 22) l’estrazione della V Lotteria del Commercio Riminese a sostegno del Fondo per il Lavoro organizzata da Zeinta di Borg e dalla Caritas Diocesana.

Infine, ma non per ultimo, il borgo fa parte del progetto di riqualificazione che il Comune di Rimini sta portando avanti e che è volto a migliorare la connessione ciclo-pedonale al centro storico dal centro studi e dalla zona sul della città. Uno step previsto sui percorsi pedonali e ciclabili inserito nelle strategie del piano urbano della mobilità sostenibile e che ha già ottenuto un finanziamento dal Ministero dell’Ambiente, deve essere l’occasione per ripensare l’assetto complessivo dell’area, esaltandone la specificità e costruendo una progettazione partecipata da cui far uscire un progetto che rilanci il borgo in una nuova veste.

Programma

Venerdì 21 luglio - Anteprima ore 21.00 Cultura: Chiostro Carmelitano – parrocchia San Giovanni Battista‘Sigismondo e il suo pittore Piero della Francesca, tra Rimini e Montefeltro.’La conferenza, tenuta dal dott. Alessandro Giovanardi.

Sabato 21 luglio

ore 18.30Inaugurazione e taglio del nastro con Andrea Gnassi, Sindaco di Rimini

ore 19.00 Presentazione libro Mondadori Sigismondo e Isotta, una Storia d’amore di Maria Cristina Maselli (Palazzo Ghetti)

ore 19.00 Allenamento Funzionale all’aperto con dayON fit studio (Arco)

ore 19.00 Radio Icaro La radio nel salotto del Borgo (musica da radio e da gazebo)

ore 20.30 Sogni di rock and roll by Centro Futura Danza e Fitness (Arco) danza con musica

ore 21.30 Filippo Malatesta Live Music (Tripoli)

ore 21.30 Le Bestie Offese Libe Music (Arco)

ore 22.30 DJset RadioI caro by MUNA (Musica DJ)

Domenica 22 Luglio

ore 17.00 Arte e storia nel Borgo San Giovanni

Passeggiata culturale alla scoperta dei monumenti e della storia del Borgo dall’epoca romana all’Ottocento

A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte (Discover Rimini).

ore 19.00 Allenamento Funzionale all’aperto con dayON fit studio (Arco)

ore 19.00 Radio Icaro – La Radio nel salotto del Borgo (musica da radio e da gazebo)

ore 19.00 Presentazione libro Panozzo editore ‘Mangiare in riviera istruzioni per l’uso’ di Veronica Frison (Taverna I Tre Mori)

ore 20.15 Fuego Latino by InDanza Show Academy (Arco) danza con musica

ore 22.00 Estrazione della V Lotteria del Commercio Riminese (Palazzo Ghetti)

ore 21.30 Enrico Farnedi Live Music (Tripoli)

ore 21.30 Lovesick Duo Live Music (Arco)

Per tutta la durata della festa sarà aperta l’area Bimbi all’Arco d’Augusto.