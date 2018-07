Domenica 22 Syria, la cantante romana aprirà i concerti sulla spiaggia di Riccione a ingresso libero

Eventi

Riccione

| 15:01 - 18 Luglio 2018

Sarà Syria ad inaugurare la rassegna dei concerti sulla spiaggia di Riccione al sorgere del sole Albe in controluce, tre appuntamenti con tre voci femminili tra le più belle del panorama musicale italiano.

Il primo live è in programma domenica 22 luglio (ore 5.00, spiaggia 80-81) e ha per protagonista Syria con Bellissime. La cantante romana, accompagnata dal chitarrista Massimo Germini, porta sulla spiaggia di Riccione un viaggio musicale tra le voci femminili che hanno segnato la musica fino agli anni ottanta.

Il secondo appuntamento è domenica 12 agosto (ore 5.30, spiaggia 132 ) con il duo Marina Rei e Paolo Benvegnù che presentano il loro nuovo progetto Canzoni contro la disattenzione con brani inediti e riletture dei classici della canzone italiana.

La rassegna chiude domenica 2 settembre (ore 6.00 spiaggia 53-54) con Cristina Donà, accompagnata dall’artista e musicista Saverio Lanza, in Canzoni in controluce. “Quando scrivo una canzone, solitamente, utilizzo pochi colori: uno strumento, una chitarra o un piano, e delle parole che cercano una melodia. Poi, con l’aiuto di musicisti e produttori, la vestiamo con gli abiti che reputiamo migliori, la prepariamo per uscire allo scoperto con stoffe cucite ad hoc. Mi piace, di tanto in tanto, riportare quelle canzoni alla loro forma primordiale, guardandone lo scheletro, l’ossatura che le sostiene, per godere della loro essenza. Negli ultimi dieci anni ho scritto a quattro mani le canzoni che hanno composto gli ultimi due album (Torno a casa a piedi e Così Vicini), con Saverio Lanza, artista, mu-sicista e produttore. Suona naturale e spontaneo tornare a guardare con lui l’anima delle canzoni del mio repertorio, presentandole nella loro versione essenziale, come fossero in controluce”.

Tutti i concerti sono realizzati grazie alla collaborazione degli operatori di spiaggia e sono a ingresso libero.