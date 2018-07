Confiscate case, auto e quote societarie per oltre 670mila euro, nei guai due riminesi

Cronaca

Rimini

| 15:00 - 18 Luglio 2018

I controlli dei finanzieri del Comando provinciale di Rimini ai patrimoni illecitamente accumulati da soggetti abitualmente dediti ad attività delittuose, hanno portato a due diverse sentenze di confisca patrimoniale emesse dal Tribunale di Rimini nei confronti di due riminesi, entrambi soggetti gravati da numerosi precedenti penali.

Il primo provvedimento di confisca riguarda R.D. 43enne di Rimini, nei cui confronti i militari hanno proceduto a sottoporre a confisca definitiva due immobili, tre autoveicoli e quote societarie, per un valore complessivi di 350 mila euro, già entrati nelle disponibilità dello Stato.

Il provvedimento di sequestro, era stato emesso dal GIP di Rimini nel novembre del 2016 su richiesta del Pm Davide Ercolani. A seguito di approfondite investigazioni economico patrimoniali svolte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Rimini, era emerso che R.D., con gravi precedenti per reati in materia di stupefacenti, era titolare, insieme alla coniuge e alla sorella, di beni in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ed all’attività economica svolta.

Il secondo provvedimento di confisca riguarda invece, C.A. 44enne riminese, nei cui confronti le Fiamme Gialle, hanno eseguito un provvedimento di confisca , riguardante due immobili ubicati in Borghi (FC), tre veicoli e disponibilità finanziarie per un valore stimato di oltre 320 mila euro.Il provvedimento di sequestro, cui ha fatto seguito quello odierno di confisca, era stato richiesto ed ottenuto nel gennaio 2017 dal pm riminese dott. Luca Bertuzzi.

C.A., gravato da numerose sentenze di condanna per reati contro il patrimonio e contro la persona- aveva nella propria disponibilità un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, tale da farlo rientrare nel novero dei soggetti aggredibili secondo le norme del Nuovo testo Unico Antimafia, in quanto persona che vive abitualmente, in tutto o in parte, con i proventi di attività delittuose”.

I beni confiscati a C.A., non ancora in via definitiva saranno gestiti ed amministrati da un custode appositamente nominato dal Tribunale di Rimini.

Dall’inizio dell’anno 2017 ad oggi i Reparti della Guardia di Finanza di Rimini hanno portato a compimento operazioni in tale ambito che hanno consentito di pervenire nella provincia alla confisca di patrimoni illeciti per un valore di 30 milioni di euro, di cui quasi 9 milioni solo negli ultimi 6 mesi del 2018.