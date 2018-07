Il video dei ragazzi di Pennabilli diventa virale: sfiora mezzo milione di visualizzazioni

Attualità

Pennabilli

| 08:03 - 22 Luglio 2018

Dopo un anno e mezzo il video dei ragazzi di Pennabilli con il balletto Tim continua ad avere successo. Nel febbraio del 2017 un gruppo di giovani pennesi, come regalo di laurea per una loro amica, aveva creato un video dove riproducevano la parodia del balletto di Sven Otten, alias JustSomeMotion, sulle note del brano All Night del dj Prov Stelar, colonna sonora della pubblicità Tim.

Quello che doveva essere un originale regalo di laurea, una volta approdato su Youtube, è diventato un video virale, al punto da essere scelto da JustSomeMotion in persona durante contest " Balla con Tim" per essere trasmesso su Canale5 durante la finale di Champions League Juventus Real Madrid. Ora il video sta raggiungendo il mezzo milione di visualizzazioni su Youtube, confermando il talento dei suoi giovani ideatori.