Santarcangelo, uffici e servizi comunali: entra in vigore l'orario estivo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:31 - 18 Luglio 2018

Dal 21 luglio al 1° settembre compresi, l’Ufficio relazioni con il pubblico/Servizio certificazioni anagrafiche e il Protocollo resteranno chiusi nella giornata di sabato. In via eccezionale, sabato 28 luglio l’Urp resterà aperto regolarmente dalle 8 alle 13, in vista della messa in sicurezza dell’ordigno bellico ritrovato in via del Grano che verrà effettuata domenica 29 tel. 0541/356.356.



Chiuso il sabato anche l’ufficio Scuola nei mesi di luglio e agosto. Fino al 31 agosto il Centro per le famiglie sarà invece aperto lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 (chiuso dal 13 al 24 agosto). Prosegue l’orario estivo anche per biblioteca e musei. Fino al 14 settembre la Baldini è aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13,30; giovedì orario continuato dalle 8 alle 19. Il Musas è invece aperto, a ingresso gratuito, nei seguenti orari: martedì e venerdì 16-20 e 21,30-23,30; mercoledì, giovedì, sabato e domenica 16-20.