Sfruttavano distributori volantini porta a porta controllando anche i movimenti col gps, otto denunce

Cronaca

Cesena

| 13:25 - 18 Luglio 2018

La Guardia di Finanza ha scoperto un'organizzazione che sfruttava lavoratori, di nazionalità pachistana, per l'attività di distribuzione di volantini pubblicitari effettuata in diverse province della regione tra cui anche nel riminese. Denunciati 8 soggetti, a vario titolo, per reati di natura tributaria e sfruttamento della manodopera lavorativa. Rilevate anche violazioni connesse all'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 1,9 milioni di euro e individuati nove dipendenti 'in nero'. A capo del gruppo criminale, secondo le indagini delle Fiamme Gialle, tre soggetti di nazionalità pachistana, appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, che tramite ditte individuali reclutavano i lavoratori, privi di regolare contratto e anche - in un caso - del permesso di soggiorno. Gli stranieri erano costretti a vivere, in condizioni igienico-sanitarie precarie, in un'abitazione di Gambettola, nel Cesenate, presa in affitto dai 'caporali'. Per poter soggiornare ammassati in quell'appartamento i lavoratori pagavano un canone di locazione mensile (tra i 100 ed i 200 euro) che veniva defalcato dalla paga mensile. Tutti i lavoratori venivano sottoposti a continua sorveglianza da parte dei "caporali" attraverso sistemi di localizzazione satellitare dei cellulari che ne monitoravano tutti gli spostamenti.