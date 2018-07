Giovedì l’attesa apertura del World Ducati Week 2018: spettacoli, concerto e dj set

Eventi

18 Luglio 2018

Parte da Cattolica il decimo World Ducati Week 2018, l’importante evento biennale celebrativo della casa motociclistica di Borgo Panigale che nell’ultima edizione ha contato più di 80mila presenze. L'appuntamento si terrà tra il 20 ed il 22 luglio prossimi al Circuito Internazionale di Misano, ma la Regina aprirà le danze giovedì, 19 luglio, ospitando il “WDW - Welcome Party” presso la Sunset Beach Arena. Una festa per dare il benvenuto a tutti i Ducatisti che, già dal giovedì, arriveranno in riviera. Alle 18,00 si partirà con il primo Dj Set a cura di Eddy, a seguire si potrà assistere al concerto della rock band tutta al femminile de “Le Rimmel” previsto per le 20,00. Si proseguirà alle 21,30 con il WDW-Sea Fountain, ovvero uno spettacolo di fontane sul mare realizzato dai getti d'acqua dei pescherecci. A conclusione, sino alle 24,00, previsto un secondo Dj Set curato da Gale. Non mancherà l’offerta enogastronomica locale, con gli operatori della zona che proporranno un menù food&beverage tipico della zona.

Per tutti i partecipanti alla serata è previsto un parcheggio in Piazza De Curtis ad accesso controllato ma non custodito dalle ore 17.00 alle ore 24.00. Per accedere al parcheggio è necessario presentarsi con il bracciale WDW2018 che è possibile ritirare presso il centro accrediti al Misano World Circuit, aperto giovedì 19 luglio dalle 9.00 alle 20.00 orario continuato. Per motivi di ordine pubblico, inoltre, va ricordato che non sarà possibile accedere agli eventi serali con i caschi.

Parlando del WDW e della Ducati, il Sindaco Mariano Gennari ha sottolineato come si tratti “di una eccellenza imprenditoriale e di una manifestazione rappresentante un unicum che va concretizzarsi, come sbocco naturale, nella Riviera romagnola. Cattolica – ha continuato - è felice di fare gioco di squadra con gli altri comuni nell’ospitare questo World Ducati Week. Non nascondo tutta la soddisfazione di aprire la manifestazione con il Welcome Party realizzato appositamente per i motociclisti in una delle zone, la Sunset Beach Arena, tra le più affascinanti della nostra città. Noi ce la metteremo tutta per inaugurare al meglio questo importantissimo evento e come Amministrazione siamo a disposizione ed accanto a questa grande azienda che è la Ducati”.