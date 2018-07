Alla ricerca della mamma naturale, la giovane è nata Rimini 18 anni fa: l'appello di Lucia

Attualità

Rimini

| 12:26 - 18 Luglio 2018

Alla ricerca della madre biologica. Con un messaggio sui social Lucia Vignali, 18 anni, sta cercando informazioni sulle sue origini. La giovane è nata a Rimini l'11 aprile 2000, all'ospedale Infermi. Pochi giorni dopo la nascita è stata portata in una casa famiglia a San Lorenzino dove è stata adottata all'età di due mesi. Lucia racconta di non aver alcuna memoria né notizie della sua madre biologica "Il nome mi è stato dato da una infermiera nella casa famiglia dove vivevo". Attualmente risiede in provincia di Parma con i genitori adottivi "che sono fantastici, però sento comunque il bisogno di rilsalire alle mie origini".

Nel suo appello Lucia chiede di essere contattata da "Chiunque sappia qualcosa o conosca qualcuno che possa avere ricordi di questa cosa, anche infermieri o medici dell’ospedale".