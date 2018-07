Rimini, morta dopo il parto a 32 anni: era insegnante alla scuola d'infanzia

Cronaca

Rimini

| 09:41 - 18 Luglio 2018

Una forma di leucemia fulminante ha stroncato la vita di una giovane maestra a pochi giorni dalla nascita di suo figlio. Emanuela Balducci, insegnante delle scuole Karis di Rimini si è spenta a 32 anni. La donna si trovava in ospedale in seguito al parto. Le sue condizioni si sono aggravate, è entrata in coma e domenica è scomparsa. Tantissimi i messaggi di sostegno e solidarietà da parte di amici, colleghi e genitori dei suoi alunni. Emanuela è descritta come una persona preparata, attenta, dolce e gentlie. "Discreta, affettuosa, con un cuore immenso", "Amorevole con un grande cuore", "la gioia dei nostri figli", "saresti stata una madre stupenda come lo eri a scuola con i bimbi". Sono solo alcuni dei messaggi sui social rivolti alla giovane maestra scomparsa.