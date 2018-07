Presentati gli atleti del Club Nautico Rimini ai vertici della Federazione vela

Sport

Rimini

| 09:02 - 18 Luglio 2018

Vento in poppa per il Club Nautico Rimini che, grazie ai suoi numerosi atleti impegnati su diversi fronti, sta ottenendo riconoscimenti di grande spicco nel mondo della vela.

Nella suggestiva cornice del CNR, in occasione del Consiglio della Federazione Vela e della Conferenza Territoriale in cui erano presenti tutti i presidenti delle quindici zone d'Italia ed i Presidenti dei circoli dell’XI zona che rappresenta l’Emilia Romagna, sono sfilati davanti i vertici della Federazione Italiana Vela, tutti gli atleti che dalla oggi a fine agosto 2018 saranno impegnati in attività agonistiche di alto prestigio.

Sette atleti della squadra del CNR che stanno partecipando al Campionato del Mondo O'pen Bic che si sta svolgendo ora a Barcellona. Le prossime settimane vedranno impegnati, invece, Isotta Bernardoni che sarà al via del Campionato del Mondo Laser 4.7 in Polonia, Sofia Sapignoli che terrà alta la bandiera del Club nel Campionato Mondiale Laser Radial classe olimpica in Germania mentre Giacomo Musone parteciperà, come quinto italiano su sei che ha ottenuto l'ingresso, al Campionato del mondo ISAF Laser Standard in Danimarca che qualificherà l'Italia alle olimpiadi di Tokio del 2020.

Al Club Nautico Rimini si sta respirando ancora aria di festa anche per il prestigioso risultato messo a segno lo scorso weekend da Matteo Missiroli tailer ed istruttore del club nautico, Attilio Sammarini prodiere, Riccardo Mellina tailer, Tommaso Valentini timoniere e tattico della squadra a Malcesine dove si è tenuta la seconda selezione del Campionato Italiano per Club 2018 della Lega Italiana Vela (la prima selezione era stata fatta a Livorno), nella splendida cornice del Lago di Garda a cui hanno partecipato gli equipaggi di 18 circoli di vela tra i più blasonati d'Italia. L'equipaggio ha avuto tre giorni a disposizione per completare il fitto programma di regate ottenendo un ottimo quinto posto assoluto su diciotto partecipanti che ha permesso di qualificarsi alla finale nazionale che si terrà dal 27 al 30 settembre nelle smeralde acque di Porto Cervo dove sarà decretato il campione italiano LIV. (La Lega Italiana Vela è un circuito nato il 25 maggio del 2015 che ha riunito in una lega sportiva circa 40 prestigiosi e attivi Circolo velici di tutte le zone italiane.)



Risultati di grande spessore che riempiono di orgoglio il Club Nautico Rimini, la vela, e tutta la città di Rimini.