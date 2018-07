Il ritorno della Pfm, il 19 luglio concerto alla Nuova Darsena di Rimini

Eventi

18 Luglio 2018

Dopo l’intenso tour mondiale che ha riscosso un travolgente successo dal Giappone alle Americhe passando per il Regno Unito, la Premiata Forneria Marconi giovedì 19 Luglio sarà in concerto alla Nuova Darsena di Rimini. Durante la serata, oltre a ripercorrere i più grandi successi del suo vastissimo repertorio, PFM presenterà al pubblico anche brani tratti dal nuovo album “Emotional Tattoos”, uscito in tutto il mondo il 27 ottobre, per InsideOutMusic/SonyMusic. Il Concerto si terrà alle ore 21.00. La PFM ha conquistato 2 nomination nelle categorie “Miglior artista dell’anno” e “Miglior video”, “The Lesson”, ai Prog Music Award Uk, il contest internazionale dedicato ai maestri e alle nuove proposte della musica rock.