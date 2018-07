Stringe la borsa e fa scappare lo scippatore, 87enne sventa rapina a Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 07:58 - 18 Luglio 2018

Tenta di scippare la borsa ad una anziana ma lei reagisce e lo mette in fuga. I fatti sono accaduti lunedì mattina a Cattolica. La signora, 87 anni, ha resistito ad un tentativo di rapina, trattenendo la borsa e urlando per attirare l'attenzione. Il mancato scippatore è un extracomunitario residente a Pesaro, che si è subito dato alla fuga. Sulle sue tracce un passante che era accorso per aiutare l'anziana. Mentre teneva d'occhio il malvivente, ha avvisato i Carabinieri di Cattolica che, nel giro di poco, sono riusciti a bloccarlo. Il giovane è stato arrestato per tentato furto con strappo.