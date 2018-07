Riccione, serviva shortini a un 14enne: denunciato titolare di un locale

Cronaca

Riccione

20:22 - 17 Luglio 2018

Hanno trovato un 14enne turista bolognese in vacanza a Riccione, a bere shortini a base di superalcolici. Gli agenti della Polizia Municipale hanno denunciato il titolare di un minimarket in viale Gramsci per vendita di alcool ai minori.

“Saranno massimi i controlli agli esercizi pubblici che non rispettino le regole”. Non si è fatta attendere la presa di posizione di Elena Raffaelli, assessore alla polizia municipale e alle attività economiche del comune di Riccione, dopo l'episodio avventuto sabato scorso. "Per tutelare i minori, scatterà la denuncia dei titolari dei locali e, nei casi di recidiva, la sospensione della licenza. La zona a mare della ferrovia è particolarmente oggetto di controllo, e lo sarà con ancor maggiore frequenza e capillarità nei prossimi giorni".