Rimini, bambina di 1 anno ustionata con acqua bollente. Trasportata in ospedale con l'elisoccorso

Cronaca

Rimini

| 18:43 - 17 Luglio 2018

L'allarme è stato lanciato alle 11. Una bambina di appena un anno si è ustionata con acqua bollente, le dinamiche del ferimento non sono ancora del tutto chiare. Sul posto si è portato in codice rosso l'elisoccorso del 118 che ha trasportato la piccola al 'Bufalini' di Cesena. L'incidente è avvenuto nella sua abitazione in viale Regina Margherita a Marebello di Rimini. Al pronto soccorso dell'ospedale, i sanitari hanno formulato ustioni sulle mani e l'addome.