Dal 26 luglio all'Acquario di Cattolica si dorme tra gli squali

Eventi

Cattolica

| 18:02 - 17 Luglio 2018

Dormire tra gli squali. Sarà possibile all'Acquario di Cattolica dal 26 luglio e per i giovedì 2, 9, 16 e 23 agosto: al termine di una visita serale, saranno poste alcune brande intorno alla vasca centrale dove, in 700mila litri d'acqua, nuotano gli squali toro (Carcharius taurus) più grandi d'Italia, fra cui Brigitte, due metri e 70 di lunghezza. Le 'Notti con gli Squali' hanno una capienza di massimo 35 partecipanti e un costo di 50 Euro a persona. Per chi non pernotta, ma vuole lo stesso immergersi nel mistero notturno dei fondali marini, l'Acquario organizza visite guidate serali, incluse nel biglietto. L'Acquario è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 23:30, le biglietterie chiudono alle 21.30.