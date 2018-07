Noyz Narcos al Beky Bay di Bellaria Igea Marina, tappa dell'Enemy Tour

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 17:10 - 17 Luglio 2018

Considerato tra i migliori rapper di sempre, Noyz Narcos, al secolo Emanuele Frasca, dopo anni di assenza dalle scene musicali torna per presentare live al pubblico il suo quinto e ultimo lavoro da solista, Enemy: già certificato disco d’oro e tra gli album più venduti della classifica Fimi.

Durante l’Enemy tour 2018”, il rapper proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal nuovo album senza dimenticare inoltre i maggiori successi che hanno segnato definitivamente l’inizio della sua carriera, consacrandolo come idolo rap tra i più apprezzati di sempre. Grazie ad un flow unico e contraddistinto da uno stile inimitabile, Noyz Narcos, in questa nuova dimensione live, sarà pronto a far scatenare il grande pubblico del Beky Bay dal grande palco fronte mare.

L’ultimo progetto discografico si avvale delle produzioni dei migliori producers della scena odierna, da Night Skinny a Sine, ma anche Parix, David Ice, Boss Doms e st Luca Spanish. Dall’album Enemy è stato estratto il singolo Sinnò me moro, omaggio alla cantautrice romana Gabrielle Ferri e alla sua Roma. Appuntamento sabato 21 luglio al Beky Bay di Bellaria Igea Marina. Apertura porte ore 21. I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito live media shop (acquistabile anche con 18app): https://bit.ly/2L9a1b7