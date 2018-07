Prosciutto di Carpegna sbarca negli Usa: tutti lo vogliono. Grande presentazione a New York

Attualità

Carpegna

| 16:45 - 17 Luglio 2018

Il Prosciutto di Carpegna DOP protagonista assoluto a New York. Da pochi giorni in commercio negli Usa, il prelibato crudo è stato presentato in grande stile - come grande eccellenza del Made in Italy - a New York, dalla famiglia Beretta, titolare dell'azienda Fratelli Beretta e del prosciuttificio di Carpegna. Presenti anche l'amministrazione comunale di Carpegna, con il sindaco Angelo Francioni, l'assessore alla Cultura e Politiche socio-sanitarie Luca Pasquini e il vicesindaco e assessore al Turismo Luca Salucci, oltre a Giuseppe Cristini, ambasciatore del gusto.

Durante le cinque giornate in America si è svolto il gemellaggio, con la consegna delle chiavi della città, tra il Comune di Carpegna e Mount Olive, nel New Jersey, ad 80 km. da New York, dove è stato da poco inaugurato il bellissimo ed innovativo stabilimento dei Fratelli Beretta: qui arriva il prosciutto di Carpegna pronto per essere commercializzato in America. La delegazione di Carpegna è stata accolta nel municipio di Mount Olive: qui il sindaco di Carpegna Angelo Francioni ha tenuto un discorso e presentato Carpegna anche con la proiezione di foto del paese, quindi c'è stato lo scambio dei doni, con un cesto di prodotti tipici e le chiavi della città al sindaco Francioni, mentre il sindaco di Mount Olive Rob Greenbaum ha ricevuto un libro fotografico sul paesaggio di Carpegna nelle quattro stagioni e una scultura in pietra dell'artista Andrea da Montefeltro.

Il sindaco Angelo Francioni afferma: “Sono stati eventi di grande livello con Carpegna e il Montefeltro protagonisti assoluti. Vi abbiamo partecipato con grande emozione ed orgoglio. Obiettivo principale è che queste giornate americane abbiano positivi risvolti economici, occupazionali, culturali e turistici. Ringrazio quindi la famiglia Beretta per questa opportunità, per avere rilanciato il Prosciutto di Carpegna DOP, raddoppiandone la produzione con importanti investimenti, e per aver portato il nome di Carpegna nel mondo”.

Sabato 21 luglio, in occasione della 15^ edizione della Festa del Prosciutto di Carpegna DOP, il sindaco di Mount Olive e una rappresentanza della sua comunità, ricambieranno la visita: verranno a Carpegna per formalizzare il gemellaggio in piazza Conti dalle 9.45. Intanto alle 9.30 al bivio di ingresso al paese (Caturchio) verrà scoperta un'insegna dedicata al gemellaggio. Per l’occasione verrà conferita la cittadinanza onoraria al signor Alberto Beretta nella Sala del Trono del Palazzo dei Principi di Carpegna.

Nella foto da sinistra la famiglia Beretta, al centro il sindaco di Mount Olive Rob Greenbaum, il sindaco di Carpegna Angelo Francioni, davanti accovacciati l'assessore alla cultura di Carpegna Luca Pasquini e il vice sindaco e assessore al Turismo Luca Salucci, e da destra alcuni amministratori di Mount Olive.