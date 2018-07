Al Fulgor il festival internazionale del cinema di animazione, del fumetto e dei games

Eventi

Rimini

| 16:30 - 17 Luglio 2018

Continua fino a domenica la 34esnima edizione di Cartoon Club, il Festival internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e dei games. Da mercoledì 18 luglio a venerdì 20, non stop dalle 17 alle 24, da non perdere al cinema Fulgor le proiezioni dei cortometraggi in concorso al Festival (tutti a ingresso libero). Mercoledì sera alle 21 al chiostro degli Agostiniani (via Cairoli) la proiezione del pluripremiato “Gatta Cenerentola” con la partecipazione del regista Marino Guarnieri. In piazza Cavour, in collaborazione con il tradizionale mercatino dei bimbi, andrà in scena l'evento “Come una principessa”: i personaggi delle favole saranno ospiti d'onore, mentre i più piccoli potranno trasformarsi per una sera in principi e principesse.

Programma Cartoon club

Sito Riminicomix