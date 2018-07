Violenza sull'amica ipovedente, arriva la sentenza. Pierre discoteca condannato a sei anni e otto mesi

Cronaca

Rimini

| 16:01 - 17 Luglio 2018

Condannato a 6 anni e 8 mesi e al risarcimento dei danni a favore della parte civile il pierre 34enne M.L., accusato di violenza sessuale dall'amica ipovedente. I fatti risalgono alla notte fra il 31 agosto e il 1 settembre 2015, quando il pierre, che allora lavorava per un locale di Riccione, si introdusse in casa della ragazza costringendola ad avere un rapporto sessuale con lui. I due si conoscevano in quanto la vittima in passato aveva ospitato l'uomo insieme alla sua ragazza. Fermato dai carabinieri, il 34enne fu trovato in possesso del cellulare e degli orecchini della donna.

La parte offesa, assistita dall'avvocato Alessandro Totti, ha dunque sporto denuncia anche per rapina.