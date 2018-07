A Bellaria Igea Marina la tappa nazionale del campionato di beach soccer

Sport

Bellaria Igea Marina

| 15:39 - 17 Luglio 2018

Il Villaggio Polo Est 3.0 di Bellaria Igea Marina ospiterà la tappa nazionale del campionato italiano di beach soccer. Un importante evento sportivo della stagione 2018. Il torneo avrà inizio il 19 con il Campionato femminile che vedrà le quattro squadre affrontarsi in due gare. Il 20 e il 21 sette gare, le prime due della giornata sempre dedicate al Campionato femminile e le restanti cinque vedranno scendere in campo le dieci squadre del Campionato Maschile. Domenica 22 la finale del torneo femminile con la premiazione della prima e seconda classificata e le dieci squadre del torneo maschile che si affronteranno per passare alla tappa successiva.

La struttura, l’unica in grado di ospitare questa tipologia di attività, per tutta la stagione ospiterà gli allenamenti del Rimini Beach Soccer, neo promosso in serie A.

Il 29 luglio e il 12 e 19 agosto, in esclusiva al Polo Est 3.0, tutti in pista con il Fitness Summer Festival - 3 appuntamenti con i migliori istruttori di fit moving – sport emergente che sta appassionando sempre più il grande pubblico.

Intense sono le attività sportive programmate durante tutta la stagione, 2 appuntamenti fissi giornalieri con l’esplosiva Sabrina Righetti all’insegna del fitness con musica e divertimento. Dal mese di luglio al 31 agosto in collaborazione con Urban Store di Bellaria Igea Marina sarà possibile partecipare a lezioni di sup, variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola utilizzando una pagaia apposita per la propulsione. Unica data, il 4 agosto, beach 4 eat la cucina sana abbinata allo sport – show cooking e tornei di beach tennis aperti a tutti.