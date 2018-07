Sabato 21 luglio banda città di Rimini in concerto a Castel Sismondo

Eventi

Rimini

| 15:33 - 17 Luglio 2018

Prosegue con il concerto della Banda città di Rimini, diretta dal M° Jader Abbondanza la rassegna Concerti d’estate a Castel Sismondo 2018 organizzata dalla Filarmonica riminese in collaborazione con il comune di Rimini. In occasione del concerto del 21 luglio la Banda riproporrà alcuni tra i brani migliori del suo repertorio.

La rassegna proseguirà Sabato 4 agosto ancora con la Banda città di Rimini che si esibirà nel tradizionale “Concerto di mezza estate/Rimini non dimentica la solidarietà” organizzato in collaborazione con CSV Volontarimini. In quell’occasione sarà presentato al pubblico il CD Amarcord, con le musiche di Nino Rota per Federico Fellini arrangiate per Banda ed eseguite live dalla formazione bandistica.

Lunedi 13 agosto sarà la volta del Jazz con il concerto della A.B Rimini Big Band, diretta dal M° Renzo Angelini “e la chiamano Estate…..”.

La rassegna sarà conclusa domenica 19 agosto ancora con la Banda città di Rimini in concerto. Il concerto avrà inizio alle 21.15. Ingresso libero