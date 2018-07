San Leo: mercoledì 18 luglio concerto del Maestro Andrea Lucchi, grande artista riminese

Eventi

Rimini

| 15:27 - 17 Luglio 2018

Continuano con grande successo i corsi di perfezionamento nell’ambito del San Leo Festival. Ad animare questa volta la Fortezza per alcune intense giornate di studio è stata la Masterclass di Tromba del Maestro Andrea Lucchi, grande artista riminese.

Andrea Lucchi è Prima Tromba solista dell'Orchestra sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Si è diplomato al conservatorio Gioacchino Rossini di Pesaro ed ha completato i suoi studi distinguendosi alla HochschulefürMusik di Detmold in Germania. Nel corso della sua carriera ha avuto numerose collaborazioni con alcune tra le più importanti orchestre sinfoniche nazionali ed internazionali, tra cui l'Orchestra Sinfonica della RAI, l’Orchestra Filarmonica della Scala, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la NDR Sinfonieorchester di Amburgo, l'Orchestra della SWR di Freiburg e l’Orchestra del Royal Concertgebow di Amsterdam. Docente di diverse importanti realtà didattiche nazionali e internazionali, ha suonato in ogni continente diretto dai nomi più importanti della musica classica.

La Masterclass di Tromba del Maestro Lucchi si concluderà con un concerto ricco di sorprese mercoledì 18 Luglio alle ore 21.00 in Fortezza (ingresso gratuito).

Ad esibirsi saranno 12 allievi del maestro provenienti da tutta I. Il concerto prevede una prima parte all’interno del Torrione Valadier (lato Nord) dove saranno proposti dagli allievi alcuni brani per tromba accompagnati da pianoforte con musiche di Haydn, Enescu, Bozza, Vivaldi; una seconda parte denominata brass ensamble, che vedrà esibirsi sul palco allestito sul secondo piazzale della Fortezza tutti gli allievi e il Maestro Lucchi in musiche di Morricone, Williams, Clarke, Bacharach.

Ad impreziosire la serata sarà l’esposizione di Trombe Bach, allestita all’interno del Torrione Valadier.

Il concerto con inizio alle ore 21.00 è ad ingresso gratuito e dalle ore 20.30 sarà attivo un servizio navetta a pagamento da Piazza Dante alla Fortezza (€ 1.00 a persona e a tratta)

Spiace invece comunicare che l’appuntamento di Sabato 21 Luglio con “Croce e delizia Signora mia”, (Simona Marchini e Paolo Restani) è purtroppo annullato a causa di indisponibilità della protagonista. Informazioni clicca qui.