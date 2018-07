Con l'estate partono i lavori di manutenzione e riqualificazione nelle scuole di Riccione

Attualità

Prima dell’avvio delle lezioni del prossimo anno scolastico saranno conclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole del territorio di Riccione. Tra i lavori in programma previsti: tinteggiature interne, sistemazione dei giardini e dei giochi, sostituzione di banchi, sedie o panchine, porte o finestre. Dal sopralluogo di questa mattina alle scuole elementari ‘Annika Brandi’, San Lorenzo, via Alghero e alla scuola dell’infanzia ‘ Belvedere’, il sindaco Renata Tosi, gli assessori ai lavori pubblici Lea Ermeti e ai servizi educativi Alessandra Battarra, hanno pianificato, con i tecnici Geat, un calendario di lavori da effettuare entro l’estate.

Per garantire un passaggio in tutta sicurezza a genitori e bambini, si è stabilito di aggiungere al Belvedere un secondo ingresso fruibile dal parcheggio di via Vasto. In questo modo sarà più comodo e scorrevole per i familiari, su loro stessa segnalazione, accompagnare i figli durante gli orari ad inizio e uscita da scuola.

Nei prossimi giorni verranno effettuati dei controlli specifici per verificare la situazione dei parcheggi e della viabilità nelle scuole durante gli orari di ingresso, secondo step altri sopralluoghi.

L’edilizia scolastica, così come la manutenzione, sono un obiettivo prioritario per l’amministrazione. Sulla base delle sollecitazioni e richieste che arrivano dalle famiglie, insegnanti e dal personale che quotidianamente opera a contatto con i bambini e vive la realtà scolastica, l’amministrazione lavora per fornire rispose adeguate e rispondenti alle esigenze presentate.