Rimini: "Ci offri una sigaretta?" lo minacciano e gli sfilano il portafoglio. Arrestati due magrebini

Cronaca

Rimini

| 14:41 - 17 Luglio 2018

Nel corso della notte di domenica, i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto Z. B.,33 enne marocchino già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia,e E.M.D.,23enne marocchino, incensurato.

Erano circa le 4 del mattino quando i due, dopo aver abusato di sostanze alcoliche, si avvicinavano a due giovani turisti vicentini che passeggiavano su viale Regina Margherita chiedendo loro di dargli delle sigarette. In tale frangente, con mossa repentina, uno dei rapinatori si poneva alle spalle di uno dei ragazzi e, dopo averlo bloccato, gli asportava il portafoglio. Contestualmente l’altro uomo, affermando di essere armato, minacciava entrambi di non muoversi e di non avvisare le forze dell’ordine. I due, dopo aver prelevato il denaro dal portafoglio, lo buttavano a terra e si allontanavano venendo prontamente bloccati da una pattuglia di Carabinieri che, in transito in zona, veniva allertata da altri turisti che avevano notato la scena. Il denaro è stato restituito al legittimo proprietario. Z. B. ed E. M. D., che non erano in possesso di armi, sono stati condotti in caserma e tratti in arresto per il reato di rapina. Espletate le formalità di rito, i due sono stati tradotti presso la casa circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A seguito di udienza svoltasi nel corso della mattinata, i due arresti sono stati convalidati e i rapinatori sono rimasti in carcere in regime di detenzione domiciliare in attesa del processo.