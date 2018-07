Tenta il furto nel chiosco in spiaggia, scoperto mentre forza distributore delle bevande. Arrestato

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 14:27 - 17 Luglio 2018

Nel corso della notte di sabato, a Bellaria Igea Marina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto in flagranza del reato di rapina A.M. , marocchino di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

Il giovane era stato notato da un addetto alla vigilanza notturna mentre, con uno zaino sulle spalle, si aggirava con fare sospetto tra gli stabilimenti balneari su viale Pinzon. L’addetto alla sicurezza, pertanto, ritenendo che lo stesso potesse commettere qualche reato, allertava il numero di emergenza 112, richiedendo l’intervento sul posto del personale dell’Arma.

Ma proprio mentre l’uomo era al telefono con la centrale operativa del Comando Provinciale di Rimini il malvivente,credendo di essere solo, si introduceva nel chiosco annesso ad uno stabilimento balneare dove rompeva un frigorifero iniziando ad asportare le bevande contenute per riporle nel proprio zaino.

Il vigilante, pertanto, decideva di intervenire ma il giovane, vistosi scoperto, lo minacciava con il cacciavite con cui aveva rotto il frigorifero e, dopo averlo spintonato a terra, si dava alla fuga venendo prontamente bloccato dai Carabinieri del nucleo Radiomobile che nel frattempo erano intervenuti sul posto.

La refurtiva, dal valore di circa 50 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.

A.M., espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e si trova agli arresti domiciliari in attesa di processo