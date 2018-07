Dal 20 luglio l'ex Macello di Rimini rivive con il " Festival delle città visibili"

Eventi

Il festival Le Città Visibili giunge alla sua sesta edizione e per due settimane fa rivivere i locali dell’Ex Macello comunale di Via Dario Campana di Rimini in disuso dal lontano 1995. La kermesse di teatro e musica sarà ospitata all’interno di una cornice inedita per l’evento dal 20 luglio al 2 agosto e porterà in dote, nel cuore dell’estate riminese, quattro serate di teatro e altrettante di musica dal vivo, tutte a ingresso libero, ma anche conferenze e incontri su alcuni grandi temi di attualità.

Dal 2013, sin dalla sua prima edizione, la manifestazione era di casa al giardino di Palazzo Lettimi di Via Tempio Malatestiano, quest’anno spettacoli e concerti accenderanno i riflettori su uno dei più interessanti siti di archeologia industriale del territorio comunale. Uno spazio più grande rispetto alla precedente location, adatto alle esigenze degli artisti ma anche degli spettatori. Invariata la vocazione storica del festival, che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del riuso degli spazi abbandonati. Riminesi e turisti rivieraschi avranno quindi l’occasione di rivivere e far rivivere -o magari di conoscere- un’area caduta in disuso e lontana dal palcoscenico naturale della movida che caratterizza la città durante la bella stagione.

In alcuni locali del vecchio edificio, saranno allestite mostre ed installazioni: RIU Project curerà una rassegna di video arte e, sempre dal 20 luglio al 2 agosto, un ciclo di passeggiate sonore. L’associazione Kantharos aps curerà una mostra fotografica sugli spazi abbandonati nell territorio riminese e un laboratorio di riciclo, oltre che visite guidate sul territorio sempre verso luoghi abbandonati o recuperati.

Durante le serate il pubblico potrà usufruire di alcuni spazi di ristorazione “street food” a cura di Beestrò e Lo Svizio

Orario spettacoli/concerti: 21.30

Apertura spazio con Bar Milleluci e street food a cura di Beestrò e Lo Svizio dalle ore 19. Ingresso gratuito