Domenica 29 luglio a Santarcangelo è il 'bomba day': attività chiuse e circolazione stradale interrotta per disinnesco

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:05 - 17 Luglio 2018

Alcuni giorni fa in via del Grano, zona Gronda Est nel territorio comunale di Santarcangelo, durante i lavori di ampliamento dell’area artigianale è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso della Seconda guerra mondiale. Prefettura di Rimini, Forze dell’ordine, Protezione civile e Amministrazioni comunali di Santarcangelo e Rimini hanno quindi definito i criteri per la messa in sicurezza e la rimozione della bomba, programmate per la mattina di domenica 29 luglio.



Sono due le zone di rischio individuate dagli esperti: la zona rossa – considerata calcolando un raggio di 1,4 chilometri dal punto di rinvenimento – per la quale è prevista l’evacuazione totale; la zona arancione – con un raggio di 1,6 chilometri dal punto di rinvenimento – all’interno della quale non è previsto l’obbligo di evacuazione, ma il divieto di circolazione sia con mezzi che a piedi.



ZONA ROSSA

È obbligatoria l’evacuazione totale a partire dalle ore 7,00: entro le ore 9,00 residenti, operatori economici e chiunque altro non appartenente alle forze dell’ordine dovrà trovarsi al di fuori della zona rossa. Il rientro potrà avvenire al termine delle operazioni condotte dagli artificieri, indicativamente previsto per le ore 12,00. Tutte le attività economiche e ricettive, comprese quelle agricole, dovranno essere chiuse a partire dalle ore 7,00 fino al termine delle operazioni.



ZONA ARANCIONE

All’interno della fascia compresa fra la zona rossa e quella arancione, l’evacuazione non è obbligatoria. I residenti potranno rimanere in casa con le finestre chiuse e le tapparelle abbassate, ma non potranno uscire all’esterno e circolare, né a piedi o con mezzi. La circolazione sarà infatti consentita solamente alle forze dell’ordine e al personale incaricato. Tutte le attività economiche dovranno rimanere chiuse al pubblico a partire dalle ore 7,00 fino al termine delle operazioni condotte dagli artificieri previsto per le ore 12,00 circa. È tuttavia consentito lo stazionamento all’interno dell’attività per l’eventuale riapertura una volta terminate le operazioni di messa in sicurezza dell’ordigno bellico (in tal caso la chiusura del locale dovrà avvenire prima delle ore 9, orario di inizio delle operazioni degli artificieri).



Attività economiche: clienti e fornitori andranno avvertiti in merito ai disagi che si potranno verificare.

Energia elettrica: entro un raggio di 500 metri dal punto di ritrovamento dell’ordigno sarà sospesa l’erogazione di energia elettrica, mentre i restanti servizi rimarranno in funzione. Enel informerà i titolari delle utenze interessate dall’interruzione della fornitura di energia elettrica.

Circolazione stradale: la circolazione nelle strade che rientrano nelle zone rossa e arancione sarà interrotta. Le forze dell’ordine e i volontari della Protezione civile presidieranno le chiusure. La sospensione del traffico è prevista anche per un tratto della via Emilia (in corso di definizione), mentre l’autostrada A14 non sarà interessata da alcuna restrizione.



UNITÀ DI CRISI

Il 29 luglio presso il Centro parrocchiale “San Michele” in località Sant’Agata (via Morigi 305), verrà costituita una Unità di crisi avanzata coordinata dal Prefetto di Rimini. L’Unità di crisi rimarrà operativa fino al termine delle operazioni.



CENTRI DI ACCOGLIENZA

1° Centro di accoglienza: presso il Centro parrocchiale “San Michele” in località Sant’Agata (via Morigi, 305) sarà allestito un Centro di accoglienza per persone non autosufficienti o che non hanno la possibilità di recarsi da parenti o amici. Il Centro sarà operativo a partire dalle ore 7 di domenica 29 luglio.

2° Centro di accoglienza: qualora il Centro parrocchiale risultasse insufficiente, sarà a disposizione il centro sportivo e sociale di Poggio Torriana in via Costa del Macello 6 (località Poggio Berni).



OSPEDALE FRANCHINI E CASA PROTETTA SUOR ANGELA MOLARI

Trovandosi ai margini della zona rossa, le due strutture non saranno evacuate.



ASSISTENZA DISABILI E ANZIANI

Servizio di trasporto: è previsto un servizio di trasporto per disabili e anziani non autosufficienti e privi di assistenza familiare residenti all’interno della zona rossa. Per richiedere l’attivazione del servizio occorre prenotarlo al numero 0541/356.297 possibilmente entro le ore 13 di martedì 24 luglio.



INFORMAZIONI

Fino al 28 luglio è possibile chiedere informazioni all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune (0541/356.356 – urp@comune.santarcangelo.rn.it), mentre sul sito internet www.comune.santarcangelo.rn.it e sulla pagina Facebook del Comune di Santarcangelo saranno a disposizione l’elenco delle vie che rientrano nelle zone rossa e arancione oltre che tutti gli aggiornamenti.

Domenica 29 luglio sarà possibile chiedere informazioni ai numeri 329/7505127 – 329/7505103 attivi presso l’Unità di crisi.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno resi noti nei prossimi giorni.



L’ORDIGNO BELLICO

Si tratta di una bomba d’aereo americana della Seconda guerra mondiale di 500 libbre (oltre 200 kg), lunga un metro e trenta centimetri. L’ordigno dovrà essere privato delle spolette mediante tecniche di despolettamento a distanza e successivamente potrà essere rimosso e trasportato presso una cava dove verrà fatto brillare.