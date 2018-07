Rimini, la convivente si era inventata tutto: assolto dall'accusa di maltrattamenti e lesioni

Cronaca

Rimini

| 13:45 - 17 Luglio 2018

Un ragazzo di origini italo peruviane e residente nel riminese, denunciato dalla ex convivente per maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni aggravate, difeso dall'avvocato Enrico Graziosi è stato assolto " perchè il fatto non sussiste" e " per non aver commesso il fatto", dopo un lungo processo in cui si è verificata con l'aiuto dei testimoni, la scarsa attendibilità e credibilità della ragazza.

La donna, italo cubana, durante un controllo delle forze dell'ordine, infatti, è stata trovata con della droga nella casa dove ogni tanto viveva con il figlio minorenne avuto dal compagno da lei denunciato.

Ciò, unito al suo stile di vita irregolare e ai suoi precedenti, ha fatto propendere il giudice Benedetta Vitolo per l'assoluzione dell'imputato, nonostante il pm avesse chiesto una condanna a un anno e cinque mesi.