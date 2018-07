VIDEO: Il Tribunale di Rimini non regge il maltempo e si allaga. Udienze ritardate

Cronaca

Rimini

| 12:53 - 17 Luglio 2018

Il nubifragio che ha colpito la Riviera e che ha messo in ginocchio ancora una volta la città di Rimini allagando sottopassi, case e scantinati, non ha risparmiato il tribunale. Martedì mattina le aule e i corridoi del piano terra erano inagibili a causa della pioggia che ha fatto breccia nel tetto del palazzo di giustizia già altre volte "colpito" dalle infiltrazioni d’acqua. L’attivita processuale è partita con ritardo per dare modo agli addetti alla pulizia di asciugare le pozze d’acque e completare i lavori di pulizia.