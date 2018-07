Maltempo Rimini, violenta grandinata distrugge il parabrezza del furgone. Paura in autostrada

Cronaca

Rimini

| 12:39 - 17 Luglio 2018

Il violento maltempo che si è abbatutto in romagna lunedì tra le 19 e le 19.30 oltre ad acqua e a vento ha portato anche la grandine. Un falegname riminese che si trovava in autostrada tra Riccione e Misano diretto a Pesaro proprio nel momento più forte della perturbazione, si è visto il parabrezza del furgone seriamente danneggiato dalla grandine caduta copiosa. Chicchi grandi come noci che arrivavano a velocità impressionante. Il tutto è durato pochi minuti ma è stato sufficente per causare diversi danni al mezzo. Chi ha potuto si è riparato sotto ai cavalcavia, altri non hanno fatto in tempo.

"Mi reputo fortunato" ha detto il commerciante "Ho visto auto con il lunotto posteriore distrutto. Per fortuna ho anche l'assicurazione per i danni da maltempo". Pochi minuti di vero panico anche per altri automobilisti che, con le auto seriamente danneggiate e senza vetri, hanno chiesto asilo ad altri mezzi in attesa che si attenuasse il maltempo.