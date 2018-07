Motomondiale a Misano, il manifesto di Aldo Drudi presentato in anteprima a Rossi e agli assi romagnoli

Sport

Misano Adriatico

| 12:28 - 17 Luglio 2018

E’ il genio di Aldo Drudi a firmare il poster 2018 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dal 7 al 9 settembre a Misano World Circuit e anticipato sul territorio dal programma di eventi di The Riders’ Land Experience.

L’immagine aggiunge un ulteriore tassello all’operazione di color marketing avviata lo scorso anno con il progetto commissionato dai promotori della MotoGP al designer romagnolo e alla Drudi Performance. L’obiettivo è affermare un’identità per i valori sociali, culturali, sportivi ed economici espressi da un territorio conosciuto nel mondo per la sua passione per i motori.

Il risultato già ottenuto è quello di associare in modo compiuto l’evento al territorio che lo ospita fra sport, cultura e spettacolo, fino a diventare un prezioso prodotto turistico. Un’operazione di sistema, che coinvolge la Regione Emilia Romagna, la Repubblica di San Marino e i cinque comuni della Riviera di Rimini. L’indotto economico prodotto dalla MotoGP, sulla base dello studio Trademark Italia - Sigma Consulting compiuto in passato, supererà i 65 milioni di euro. Lo scorso anno furono 158.263 gli spettatori nel weekend, oltre 96.000 nella domenica delle gare.

Tornando al poster, nel 2017 Aldo Drudi decise di passare dall’utilizzo dell’immagine dei piloti e delle loro moto a texture, per aprire un nuovo capitolo nella comunicazione della MotoGP. Texture che furono associate agli interventi sulle vie di fuga del ‘Marco Simoncelli’, col risalto ai colori più vicini al mondo del motorsport, per comunicare un tratto inconfondibile ad oltre un miliardo di telespettatori nel mondo.

La strategia di color marketing prosegue quest’anno e parte col poster ufficiale, che propone le texture con una nuova creatività: al centro del manifesto c’è il pilota in carena, disegnato volutamente in 2D con linee armoniche che lanciano una visione soggettiva in ogni persona.

Il manifesto ufficializza anche l’esatta dominazione dell’evento, che vede l’arrivo del title sponsor, OCTO, azienda internazionale di servizi telematici avanzati

Quest’anno è stata scelta la cornice di Misano World Circuit per presentare il poster, nel cuore della Riders’ Land, dove vivono e si allenano tanti piloti impegnati nel motomondiale.

Proprio i ragazzi della VR46 Riders’ Academy, insieme a Valentino Rossi in una delle giornate di allenamento a Misano World Circuit hanno tenuto a battesimo il poster del Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini.