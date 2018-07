Bellaria, la storica imbarcazione "Teresina" compie 70 anni e festeggia con la Bandiera Blu

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:04 - 17 Luglio 2018

Lo scorso weekend, oltre 25 splendide “signore del mare” sono state ospiti di Bellaria Igea Marina per festeggiare i 70 anni del bragozzo storico Teresina, patrimonio e simbolo della città, affidata in gestione al Circolo Nautico. Nell’occasione, l’Assessore Giovanardi ha consegnato all’equipaggio della Teresina la Bandiera Blu conquistata da Bellaria Igea Marina anche per il 2018.