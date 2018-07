Domenica 28 luglio a Badia Tedalda è obbligatorio essere contenti per il "Giorno del sorriso"

Eventi

Valmarecchia

| 11:57 - 17 Luglio 2018

Seconda edizione del "Giorno del sorriso" a Badia Tedalda. L'appuntamento è per domenica 28 luglio. L'evento è organizzato dal gruppo "Alto Presale per un sorriso" e ha lo scopo di trasformare la cittadina in un parco divertimenti per tutte le età.

Fra le tante attività: gimcana in bici abbinata a giochi di abilità, mini corsa a staffetta e tante altre sorprese. Previsto un colorato spettacolo di magia per bambini, con truccabimbi, bolle di sapone e palloncini.

Dalle ore 21, nella piazza principale del paese, verrà proiettato un video contenente foto e filmati vintage di Badia e dintorni.

Tutti i partecipanti alle attività, riceveranno un gadget ed una medaglia e potranno aver accesso, per l'intera giornata, ad una convenzione con i punti ristoro del paese.