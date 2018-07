Rimini Calcio, il difensore Ferrani è carico: 'La mia esperienza al servizio dei più giovani'

Sport

Rimini

| 11:32 - 17 Luglio 2018

Manuel Ferrani, riminese doc, torna a casa. Classe 1987, è uno dei giocatori più esperti della rosa biancorossa di mister Righetti che ha allenato il difensore ai tempi del Verucchio, in serie D.

“Sono molto contento di essere qui, già la stagione scorsa, al mercato di gennaio, sono in predicato di vestire il biancorosso: ero in C (metà campionato al Fano e l’altra alla Reggina, foto da pag fb)) e non me la sono sentita di scendere di categoria. Ora si è riproposta di nuovo la possibilità e sono onorato di vestire i colori della squadra della mia città”.

Il fatto di dover essere profeta in patria le pesa?

“No, anzi. E’ uno stimolo in più. Non mi mette ansia ma mi dà la carica giusta e raddoppia le motivazioni. Questa chiamata arriva nel momento migliore della mia carriera, a 31 anni: ho l’esperienza giusta da mettere al servizio dei compagni. Anche alla Reggina, il mio ultimo club, c’erano tanti giovani e mi sono trovato molto bene. E’ una responsabilità che mi prendo volentieri”.

L’obiettivo del Rimini?

“Il primo paletto che ci dobbiamo porre è la salvezza”.