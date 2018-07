Al parco Francolini la settima edizione del torneo 'Cno Street Basket': 30 le squadre divise in sei gironi

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 09:47 - 17 Luglio 2018

Da maftedì fino a giovedì a Santarcangelo di Romagna, prenderà vita la settima edizione del "CNO Street Basket". Il torneo è aperto alle categorie Senior Maschile - Senior Femminile - Under 18 - Under 16. Teatro sarà il parco Francolini, totalmente riqualificato grazie ai lavori del bilancio partecipato che ha previsto tanti nuovi interventi sul campo da basket e non solo.

Nella categoria Senior Maschile saranno 30 le squadre suddivise in 6 gironi da 5 a darsi battaglia per il titolo la sera dalle ore 20:00 e finali venerdì.

Nella categoria Senior Femminile solo 4 squadre che giocheranno gironi e finali giovedì sera dalle ore 20:00

Mentre nelle categorie Under 18 e Under 16 saranno circa 20 squadre durante il pomeriggio di mercoledì e giovedì dalle ore 14:30 a dare spettacolo.

Ogni sera tra una partita e l'altra ci saranno anche le gare di tiro da tre punti, dove i migliori sei si sfideranno venerdì sera per contendersi il titolo di miglior tiratore.

All'interno del parco sarà presente un bar attrezzato e uno stand gastronomico a servizio di tutti i partecipanti per cercare la giusta atmosfera tra la pallacanestro e lo street food. Sarà presente un gazzebo informativo di ADMO Emilia Romagna. Le quattro serate saranno accompagnate da musica con DJ-set. Il torneo è patrocinato dal comune di Santarcangelo di Romagna, dalla Federazione Italiana Pallacanestro e affiliato al circuito FISB. Ricchi premi per le squadre vincitrici, per il vincitore della gara da tre punti e per l'MVP del torneo.

Nella foto: gli organizzatori Alex Gavagna - Andrea Donati - Enrico Giorgetti