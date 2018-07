Vaso precipita in strada tra i passanti in centro a Rimini: tragedia sfiorata

Cronaca

| 07:53 - 17 Luglio 2018

Tragedia sfiorata nella prima serata di lunedì a Rimini quando, intorno alle 19, una forte pioggia, in alcune zone con grandine e vento intenso, si è abbattuta sulla Riviera. Tante le segnalazioni di danni e allagamenti. Nella centralissima via Mentana una fioriera è caduta in strada, di fronte al civico 18. In quel momento passavano tre ragazze che fortunatamente, non sono state colpite: vista la grandezza del vaso, caduto in strada a causa del forte vento che stava soffiando nel riminese, l’episodio poteva avere ben altre conseguenze.