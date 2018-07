Incidente a Riccione, in scooter contro un suv. Ragazzo di 23 anni in ospedale

Cronaca

Riccione

| 22:43 - 16 Luglio 2018

Incidente tra uno scooter Kimco e un Suv Mercedes lunedì nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.40, in viale d'Annunzio a Riccione, all'altezza del civico 167. Il conducente del ciclomotore, un ragazzo di 23 anni, le cui condizioni sono apparse subito serie, è ricoverato all'ospedale 'Infermi' di Rimini. Il giovane, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi la Polizia Municipale. Secondo una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, l'auto che arrivava in direzione opposta allo scooter, ha svoltato attraversando la carreggiata, il 23enne avrebbe tentato di frenare, ma complice l'asfalto reso viscido dalla recente pioggia, non è riuscito ad evitare il veicolo.