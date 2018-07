Bomba d'acqua e nubifragio a Rimini e dintorni. Enorme quantità di pioggia in poco tempo

Attualità

Rimini

| 22:06 - 16 Luglio 2018

Una nuova bomba d’acqua si è abbattuta sulla Riviera nel tardo pomeriggio di lunedì rendendo difficoltosa la circolazione delle auto. A Misano, ad esempio, i mezzi hanno accostato sul ciglio della strada per la scarsa visibilità. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in decine di interventi causati da allagamenti in case e scantinati e ad alberi pericolanti o sradicati dal vento. In pochi minuti sono caduti oltre 20 millimetri di pioggia. Secondo i dati di @youmeteo, a Rimini ci sono stati 15mm, 30 tra Riccione e Cattolica e 50 al confine con le Marche.

Come al solito i sottopassi si sono trasformati in delle piscine e in qualche caso delle trappole per le auto. A Riccione i sottopassi di via Angeloni e di via Michelangelo i più colpiti, a Rimini quello di via Firenze in particolare. A Cattolica stessa cosa con alcune strade che si sono trasformate in torrrenti. Foto da Fb.