Volley A2 donne, due i gironi da 9 squadre, l'Omag San Giovanni in Marignano nel B. Il via il 7 ottobre

| 21:51 - 16 Luglio 2018

Si è svolta lunedì a Milano l’assemblea delle società di serie A1 e A2 di volley. In serie A2, le 18 squadre partecipanti sono state divise in due gironi da 9. Il campionato (regular season) comincia il 7 ottobre e termina il 19 maggio. Le prime 5 classificate partecipano alla pool promozione e le ultime 4 alla pool salvezza.

GIRONE A

LPM Pallavolo Mondovì

Volley Soverato

Pallavolo A.Z. Zambelli Orvieto

Polisportiva Due Principati Volley Baronissi (SA)

Volley Hermaea Olbia

Polisportiva Libertas Martignacco (UD)

Pallavolo Pinerolo (TO)

Volalto 2.0 Caserta

Volleygroup Roma

GIRONE B

Polisportiva A. Consolini S.G. Marignano (RN)

Trentino Rosa (TN)

Cus Collegno Volley (TO)

Teodora Casadio Ravenna

Unione Volley Montecchio Maggiore (VI)

Wealth Planet Perugia Volley

Giuseppe Cesari Cutrofiano (LE)

Volley Academy Sassuolo (MO)

Marsala Volley (TP)

Alla fase di Regular Season, da 18 giornate, ne seguirà un’altra, da ulteriori 10, che stabilirà da un lato la formazione promossa direttamente in A1 e le qualificate ai Play Off Promozione e dall’altro le squadre che retrocederanno in B1.