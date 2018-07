Basket, tra RBR e Crabs faccia a faccia da Brasini: fumata nera. E si profila il problema Flaminio

Sport

Rimini

| 20:54 - 16 Luglio 2018

Mentre RBR illustrava lo staff delle squadre Under 15, Under 16 e Under 18 e le dieci società – tra i soci fondatori – spiegavano tutti i buoni motivi per aderirvi, in Comune si teneva una riunione importante per il futuro del basket riminese. Da una parte Luciano Capicchioni accompagnato da Domenico Zampolini, dall’altra Paolo Carasso, Giove Boldrini, il professionista che segue RBR e che nelle scorse settimane ha cercato di giungere invano ad un accordo coi Crabs, oltre a Paolo Maggioli. In mezzo l’assessore allo sport Gianluca Brasini. L’incontro è terminato con una fumata se non nera, almeno di colore grigio. Non c’è accordo tra le parti per fare una squadra sola. Brasini l’ha detto e l’ha ripetuto più volte: due squadre a Rimini, in serie C Gold, sarebbero un non senso e continuare a battere questa strada potrebbe creare situazioni imbarazzanti.

PROBLEMA PALAS L’ostacolo delle norme organizzative federali - DOA – che vietano il trasferimento di un titolo (Santarcangelo) in una piazza dove c’è già una squadra (Crabs) in quella categoria (C Gold), sarebbe superato. Come altre volte successe, si otterrebbe il nulla osta dalla Federazione in base a motivazioni per così dire logistiche: il PalaSGR sarebbe insufficiente per contenere migliaia di spettatori. Da qui il trasferimento a Rimini. Il problema è che il Flaminio non è disponibile per tutte le domeniche alle ore 18, il giorno per il quale le squadre ne hanno fatto richiesta per le partite casalinghe, in quanto da tempo sono già prenotate altre manifestazioni.

LE SOLUZIONI Che fare? Un bel rebus. Ma chi avrebbe diritto ad usare il Flaminio in prima battuta? Il Basket Rimini, società storica, o RBR che raggruppa dieci società del territorio e alle spalle ha sulla carta un movimento territoriale più vasto? Capicchioni anche su questo ha da ridire. “Beh, anche coi Crabs ci sono tante società che collaborano: Morciano, Bellaria, Riccione, Misano, potrei metterci anche Cervia allargando il campo. Chi ha detto che RBR avrebbe meno seguito dei Crabs se ancora non si conosce il roster?”. Come dire: occhio, la mia squadra potrebbe essere anche di spessore tecnico. Un bluff?

Una ipotesi potrebbe essere l’utilizzo in alternativa del 105 Stadium, che però costa molto. Un'altra che i Crabs emigrassero a Riccione, un'altra ancora rivoluzionare il calendario annuale del Flaminio, ma si può?

Gira e rigira alla fin, forse, la soluzione passa da quell’accordo con Capicchioni che fin qui non è mai stato raggiunto. “Io mi chiedo se davvero RBR voglia trovare una soluzione amichevole - sottolinea Lucky - ; dal comportamento dei suoi dirigenti non mi pare: io sto alla finestra, non muovo una pedina mentre loro hanno già scelto tecnici, il responsabile e hanno fatto la commissione tecnica”. Domani è un altro giorno. Che succederà?

Stefano Ferri